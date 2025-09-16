الجهاد الإسلامي: التصعيد بغزة مع زيارة روبيو إعلان بتبني إدارة ترامب لـ جرائم الاحتلال

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء: إن نتنياهو وحكومته هددا بإطلاق عدوان قوي وغير مسبوق على غزة وبارتكاب مزيد من المجازر.

الجهاد الإسلامي: التصعيد بغزة مع زيارة روبيو إعلان بتبني إدارة ترامب لجرائم الاحتلال

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها: إن تصعيد الاحتلال إجرامه بالتزامن مع زيارة روبيو هو إعلان بتبني إدارة ترامب جرائم الحرب.

التحركات الإسرائيلية الأخيرة

وفي السياق ذاته علقت حركة حماس على التحركات الإسرائيلية الأخيرة، قائلة: “إن توسيع الاحتلال عملياته العسكرية ضد شعبنا في مدينة غزة فصل جديد من فصول حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج”.

وأضافت حركة حماس: “جرائم الاحتلال تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية وتجري تحت غطاء سياسي وعسكري مكشوف من الإدارة الأمريكية”.

تصعيد واسع يشمل عمليات برية وجوية

وكان وزير حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أكد أنهم سيدمرون غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف كاتس، أن الخيار العسكري يبقى مطروحًا حتى تحقق "أهداف الأمن" حسب وصفه، مهددًا بتصعيد واسع قد يشمل عمليات برية وجوية.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال، بدء عملية اجتياح مدينة غزة بالكامل، مطالبا السكان بالمغادرة فورا.

