السبت 02 أغسطس 2025
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خارج الحدود

حركة الجهاد الإسلامي عن زيارة ويتكوف لمؤسسة غزة: الجاني يتنكر في زي مسعف

ويتكوف،فيتو
ويتكوف،فيتو

علقت حركة الجهاد الإسلامي على زيارة المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف إلى مؤسسة غزة الإنسانية، ووصفتها بأنها أشبه ما تكون بجولة استعراضية في مسرح جريمة يحاول الجاني فيه التنكر مرتديًا زي مسعف.

 

الجهاد الإسلامي: حملة تضليل تهدف إلى كبح جماع الغضب الدولي

وأوضحت أن تلك الزيارة تأتي  ضمن حملة تضليل تهدف إلى كبح جماع الغضب الدولي المتزايد بسبب جرائم الاحتلال.

الجهاد الإسلامي: ما جرى ويجري في غزة هو جريمة إبادة ممنهجة

 وتابعت الحركة: “ما جرى ويجري في غزة هو جريمة إبادة ممنهجة، وهذه الزيارة ليست سوى محاولة مكشوفة لتجميل بشاعة الاحتلال وتبييض الوجه القبيح لإدارة ترامب، التي تقف شريكًا مباشرًا في كل ما يتعرض له شعبنا”.

 

واستكملت:" إدارة ترامب تستطيع بكلمة واحدة إن أرادت، أن توقف المجازر، وتستطيع أن ترفع الغطاء السياسي عن الاحتلال، وتوقف تزويده بالسلاح، وتجبره على فتح المعابر ووقف التجويع".

واختتمت:" نحيي التحركات الشعبية المتصاعدة عالميًا، وندعو الشعوب العربية والمسلمة إلى كسر دائرة العجز والخذلان التي وضعتها الإدارة الأمريكية أسيرة فيها".

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