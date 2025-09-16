التحفظ على 103 أطنان لحوم فاسدة بالقليوبية

شنت حملة رقابية موسعة من إدارة الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المحال التجارية والأسواق بنطاق مدينة العبور، وذلك للتأكد من سلامة اللحوم والمصنعات والأسماك المتداولة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي تسيير الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

التحفظ علي 103 طن من اللحوم المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي بالقليوبية

أسفرت الحملة عن ضبط 103 أطنان من اللحوم المجمدة وسحب عينات لفحصها معمليًا، وكذلك ضبط طن من اللحوم المصنعة وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغت 104 أطنان.

تم تحرير محضر ضبط واحد، وتسليم المضبوطات لمفتش التموين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والتصدي بكل حزم لمحاولات تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك.

