جولة ترفيهية لطالبات الأزهر المتفوقات على الممشى السياحى بالإسكندرية (صور)

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعسكر التدريبي الأول لطالبات جامعة الأزهر الشريف المتفوقات، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، نظمت إدارة المعسكر جولة ترفيهية على الممشى السياحي بمدينة الإسكندرية.



جاءت الجولة في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح، حيث استمتعت الطالبات بالأجواء البحرية والمناظر الطبيعية الخلابة، في إطار حرص المجلس على دمج الجانب الترفيهي مع الأنشطة العلمية والثقافية للمعسكر.



وقد رافق الطالبات خلال الجولة كل من:

الدكتور عبد الفتاح جمعة، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى ومشرف المعسكر

- الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس

الشيخ إسلام محمد الأقصري، مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى.

الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس.



وأعربت الطالبات عن سعادتهن بهذه الجولة الترفيهية التي أضفت أجواءً من البهجة والراحة النفسية، مؤكدات أنها تمثل إضافة مميزة إلى فعاليات المعسكر.

