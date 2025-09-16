الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جولة ترفيهية لطالبات الأزهر المتفوقات على الممشى السياحى بالإسكندرية (صور)

جولة ترفيهية لطالبات
جولة ترفيهية لطالبات الأزهر المتفوقات، فيتو

في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعسكر التدريبي الأول لطالبات جامعة الأزهر الشريف المتفوقات، الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، وبرعاية  وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، نظمت إدارة المعسكر جولة ترفيهية على الممشى السياحي بمدينة الإسكندرية.

 


جاءت الجولة في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح، حيث استمتعت الطالبات بالأجواء البحرية والمناظر الطبيعية الخلابة، في إطار حرص المجلس على دمج الجانب الترفيهي مع الأنشطة العلمية والثقافية للمعسكر.

 


وقد رافق الطالبات خلال الجولة كل من:
 الدكتور عبد الفتاح جمعة، مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى ومشرف المعسكر
- الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس 
 الشيخ إسلام محمد الأقصري، مدير المركز الإعلامي بالمجلس الأعلى.
 الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس.
 

وأعربت الطالبات عن سعادتهن بهذه الجولة الترفيهية التي أضفت أجواءً من البهجة والراحة النفسية، مؤكدات أنها تمثل إضافة مميزة إلى فعاليات المعسكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الأزهر الشريف الأعلى للشئون الإسلامية الازهر الأزهر الشريف أسامة الأزهري المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معسكر ابي بكر الصديق محافظة الإسكندرية

مواد متعلقة

بمشاركة قادة المؤسسات الدينية المصرية.. انطلاق قمة الأديان في الأستانا بحضور الرئيس الكازاخي.. الإمام الطيب ينيب الضويني للحضور.. والأزهري يترأس وفد الأوقاف.. واستقبال حافل للمفتي فور وصوله

بالأسماء، الأوقاف تعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة التحسين لخطباء المكافأة

لأول مرة، الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر

وزير الأوقاف السابق عن كلمة السيسي في قمة الدوحة: شجاعة وتجسد ثقل مصر

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads