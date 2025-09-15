الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أخبار مصر

لأول مرة، الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر

معسكر المجلس الأعلى
معسكر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات المعسكر التثقيفي الأول لطلاب وطالبات جامعة الأزهر الشريف، من مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، متجهين إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، بتنظيم من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر

ويُعقد المعسكر برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس، خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر 2025م.

ويرافق الطالبات مجموعة من قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمحاضرين، لتعزيز التواصل المباشر والبنّاء مع العلماء والخبراء، والاستفادة الكاملة من البرامج التدريبية والمناقشات الفكرية.

تعميق قيم الوسطية ونشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الشباب

ويهدف المعسكر إلى تعميق قيم الوسطية، ونشر الفكر المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بين الشباب الجامعي، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، من خلال سلسلة محاضرات يلقيها كبار العلماء والمفكرون، إضافة إلى أنشطة ثقافية وتربوية متنوعة وزيارات ميدانية للمعالم السياحية والأثرية والدينية بمحافظة الإسكندرية.

