وزير الاستثمار: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة هما قلب الاقتصاد الأفريقي النابض

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عُقد على هامش اجتماعات المجلس الوزاري للتجارة الإفريقية، بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحضور وفود رسمية وممثلين عن مؤسسات إقليمية ودولية.

حرص مصر على تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يأتي المعرض ليؤكد حرص مصر على تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الإفريقية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود.

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية

وخلال الكلمة الافتتاحية، أكد الوزير أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات الأفريقية، لما توفره من فرص عمل وحلول مبتكرة تسهم في سد فجوات الإنتاج والخدمات، مشددًا على أن تمكين الشباب ورواد الأعمال هو المدخل الحقيقي لتعزيز القدرة التنافسية لدول القارة وتحقيق النمو الشامل.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت تستضيف فيه مصر اجتماعًا بالغ الأهمية، وهو الاجتماع الوزاري لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي سيعقد مباشرة بعد هذا المنتدى، مشيرًا إلى أن الخلوة التي عُقدت مؤخرا شهدت مشاركة ممثلين من جميع الدول الإفريقية.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل حلمًا كبيرًا وسوقًا مشتركة لأفريقيا، لكنها تواجه العديد من التحديات التي تمت مناقشتها بالأمس وسيتم استكمالها في الاجتماعات القادمة.

وأكد الوزير أن هناك تحديات رئيسية تواجه التجارة البينية في إفريقيا رغم الإمكانات الكبيرة، أبرزها ضعف الاتصال وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى نقص الخطوط الملاحية الكافية، وغياب المراكز المحورية لتوزيع المنتجات داخل القارة، إلى جانب محدودية التمويل اللازم لدعم حركة التجارة.

وشدد على أن هذه القضايا تمثل أولوية للنقاش في الاجتماع الوزاري الذي تتشرف مصر برئاسته، بهدف دفع العمل قدمًا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

مبادرة التجارة الموجهة (GTI) أسهمت في تعزيز التجارة البينية الإفريقية

من جهته، أشاد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بجهود حكومة جمهورية مصر العربية في دعم الاتفاقية واستضافتها لاجتماعات المجلس الوزاري، مؤكدًا أن مبادرة التجارة الموجهة (GTI) أسهمت في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، وأن اعتماد 19 شركة تجارية قارية يمثل خطوة استراتيجية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى أسواق القارة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا اللقاء يمثل فرصة لبناء شراكات جديدة وتطوير سلاسل قيمة إفريقية تسهم في خلق فرص عمل وزيادة حجم التجارة البينية، معتبرًا أن أفريقيا قارتنا ومسئوليتنا المشتركة، والقطاع الخاص هو الرافعة الأساسية لمستقبلها الأكثر تكاملًا وازدهارًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.