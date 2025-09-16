الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
منتخب مصر يخسر أمام الفلبين في بطولة العالم للطائرة

منتخب مصر للكرة الطائرة،
منتخب مصر للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال، بقيادة المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا، أمام منتخب الفلبين بنتيجة (1-3)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة العالم، المقامة حاليا في الفلبين وتستمر حتى يوم 28 سبتمبر الجاري.

كان المنتخب الوطني قد حقق فوزا مستحقا أمام منتخب إيران بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأحد الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة العالم، منذ مشاركته في نسخة 2018 بإيطاليا وبلغاريا.

 

مصر تصطدم إيران

وعلق الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على فوز منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأولى من بطولة العالم.

وقال الاتحاد الدولي عبر الحسابات الرسمية: “مصر تصدم إيران.. عاد الفراعنة إلى الساحة”.

مباريات منتخب مصر

ومن المقرر خوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات، موعدها كالتالي:

مصر × إيران - 14 سبتمبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × الفلبين - 16 سبتمبر | 12:30 ظهرًا وانتهت بفوز الفلبين

مصر × تونس - 18 سبتمبر | 8:30 صباحًا

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًّا من:-

 أشرف اللقاني - ياسين محمد - أحمد سعيد - أحمد ضياء - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - سيف عابد - عبد الرحمن سعودي - حمادة عثمان - عبد الرحمن الشحات - زياد أسامة - محمد رضا - محمد رمضان.

ويغيب عن المنتخب في بطولة العالم المقبلة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات أبرزهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح ورضا هيكل ومحمد عادل دولا وعبد الحليم عبو، وغيرهم.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، الفلبين وتونس وإيران.

وخاض المنتخب الوطني معسكرات تحضيرية للمشاركة في بطولة العالم، تضمنت مباريات ودية أمام منتخبات البحرين وتونس والجزائر وليبيا وقطر.

