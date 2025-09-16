ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة السابعة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر عبد الرحيم دغموم مهاجم النادي المصري، هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف قبل الجولة السابعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة السابعة

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 3 أهداف.

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف.

3- إسماعيل أورو أجورو، طلائع الجيش، هدفان.

3- علي سليمان، كهرباء الإسماعيلية، هدفان.

3- صامويل أمادي، سموحة، هدفان.

3- محمود دياسطي، وادي دجلة، هدفان.

3- بدر موسى، بتروجت، هدفان.

3- أحمد عاطف، زد، هدفان.

3- ناصر ماهر، الزمالك، هدفان.

3- صلاح محسن، المصري، هدفان.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان.

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا، هدفان.

3- شيكو بانزا، الزمالك، هدفان.

3- وليد الكرتي، بيراميدز، هدفان.

وتنطلق الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز غدا الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع المقاولون ضد فاركو، والجونة ضد بتروجيت، والمصري ضد غزل المحلة.

وتشهد يوم الخميس المقبل 4 مواجهات بين الإسماعيلي ضد الزمالك، ومودرن سبورت ضد إنبي، والاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية، وبيراميدز ضد زد.

وتختتم الجولة يوم الجمعة بمواجهات وادي دجلة ضد طلائع الجيش، وسموحة ضد حرس الحدود، والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - استاد المقاولون

الجونة ضد بتروجيت - 8 مساء - استاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - استاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلى ضد الزمالك - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - استاد القاهرة



الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية - 8 مساء - استاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - استاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - استاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - استاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- استاد القاهرة

البنك الأهلي - راحة

