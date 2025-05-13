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زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن آفات الذرة في منشأة بشارة

ندوة إرشادية عن افات
ندوة إرشادية عن افات الذرة بالمركزالإرشادى بمنشأة بشارة

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز في الاقتصاد المصري، ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمحافظة الشرقية. 

زراعة الشرقية تنظم يوما تدريبيا عن مكافحة الآفات بمحصول الذرة

الإدارة المركزية للمكافحة 

 وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة، أكد أنه بالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة نفذت المديرية  ندوة إرشادية  حول آفات محصول الذرة (دودة الحشد الخريفية) بالمركز الإرشادي بناحية قرية منشأة بشارة التابعة لمركز الحسينية بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة مدير عام الزراعة بالمديرية. 

 جاء ذلك بحضور الدكتور علي أحمد  مدير معهد بحوث وقاية النبات بمحافظة الشرقية والدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النبات بالشرقية وبعض المهندسين الزراعين بالمديرية.

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية حول آفات محصول الذرة وطرق الوقاية

طرق مكافحتها بالمبيدات 

 أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت الحديث حول آفة دودة الحشد الخريفية  والتعرف عليها، كذلك طرق مكافحتها والمبيدات المستخدمة لهذا الشأن وأهمية مدوامة الفحص للحقول الزراعية.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية القطاع الزراعى الاقتصاد المصري اهم الوسائل اللازمة دفع الانشطة الاقتصادية محافظة الشرقية

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