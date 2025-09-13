المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات بتهمة حيازة سلاح ناري بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 10 سنوات على صاحب معرض سيارات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح نارى وعدد من الذخائر دون ترخيص، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 10 سنوات لصاحب معرض سيارات لحيازة سلاح ناري بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بالقليوبية

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم:- "أحمد ع ع ع": ٢٩ سنة - العمل صاحب معرض سيارات - محل الإقامة: ش برج القصاص محطة المرور - أول شبرا الخيمة، في الجنابة رقم ١٦١٦ لسنة ٢٠٢٥ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن" فرد خرطوش".

كما أحرز ذخائر "طلقات " ما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته او أحرازه.

