وزير خارجية إيران وممثلة الاتحاد الأوروبي يناقشان تطورات الملف النووي

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيسة دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اجتمعا في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بالإجراء غير المسؤول وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة، بالإضافة إلى آلية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق الإعلام الإيراني.

وأكد وزير خارجية إيران، على الإجراءات غير القانونية وغير المبررة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، مذكرا بالمسؤولية المهمة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بصفته منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ومؤكدا أهمية دور هذه الهيئة في الوفاء بمسؤوليتها وتحييد التحركات المناهضة للدبلوماسية وفقا للاتفاق النووي والقرار 2231".

كما أشار عراقجي إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر بالمسار الدبلوماسي، مؤكدا جدية إيران وثباتها على هذا الموقف.

بدورها اعتبرت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدبلوماسية والتفاوض هما السبيل الوحيد لمعالجة مخاوف جميع الأطراف، وشددت على ضرورة توفير المزيد من الفرص للدبلوماسية، وفق ما نقل الإعلام الإيراني.

وخلال هذا الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة المشاورات في الأيام والأسابيع المقبلة.

