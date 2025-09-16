خبير زراعي يكشف سر أزمة الأسمدة وسبب غضب المزارعين من الحكومة

سر أزمة الأسمدة في مصر، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأرض بجامعة القاهرة، عن سر الأزمة الحالية للأسمدة في مصر، وغضب المزارعين من الوزارة والحكومة، مؤكدًا أن الأسمدة النيتروجينية لا يمكن الاستغناء عنها في الزراعة، ويطلق عليها المزارعون اسم "الكيماوي"، وهي غير موجودة بالتربة، لذا لابد من إضافتها للزراعة في أوقات محددة.

الأسمدة النيتروجينية مهمة جدًا للزراعة

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن الأسمدة النيتروجينية مهمة جدًا للزراعة، حتى تتكون المحاصيل، حيث يتم إضافتها في وقت محدد، مشيرًا إلى أنه إذا فات موعد احتياج النبات لها فإنها تصبح دون جدوى، لذا فإن توفير هذه الأسمدة في وقت معين من الزراعة أصبح من الأمور البالغة الأهمية.

الأسمدة النيتروجينة لا غني عنها في الزراعة، فيتو



كما كشف الدكتور نادر نور الدين عن سر عدم توافر الأسمدة النيتروجينية، ومعاناة الفلاح المصري من هذا النقص، مؤكدًا أن فصل الكهرباء عن مصانع إنتاج الأسمدة النيتروجينية، هو السبب الذي أدى لخلق هذه الأزمة.

وقال الدكتور نادر نور الدين، عبر حسابه بـ"الفيس بوك"، عن أزمة الأسمدة وغضب المزارعين من الوزارة والحكومة: "الأسمدة النتروجينية لا غنى عنها للزراعة ويطلق عليها المزارعون دون غيرها بالكيماوى ومشكلتها أنها غير موجودة في الترب الزراعية"، مضيفًا أنه "لابد من إضافتها خارجيًا مع كل زرعة وفي توقيتات محددة، وإذا مر أو فات موعد احتياج النبات لها فلن يجدى إضافتها بعد ذلك"

الأسمدة العضوية لمخلفات المواشي بطيئة التحلل

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن "الفلاح عرف ذلك بالفطرة فكان يضيف الأسمدة العضوية لمخلفات المواشي والطيور، الغنية في النتروجين، قبل الزراعة. وكان عيبها انها بطيئة التحلل ومحتواها قليل من النتروجين".

المحاصيل تحتاج الأسمدة للإنتاج، فيتو

وتابع الدكتور نادر نور الدين: "العنصر الغذائي الأهم للنبات فهو جسم النبات واللون الأخضر والمحصول، ومع التطور الصناعي ظهرت الأسمدة الكيميائية، وأهمها الأسمدة النتروجينية، ومن مميزاتها أنها مركزة وتركيزها عالي، وسريعة الذوبان ويمتصها النباتات فور إضافتها للتربة، ولا تحتاج فترات تحلل طويلة مثل الأسمدة العضوية".

وحذر الدكتور نادر نور الدين من عدم تواجد الأسمدة النيتروجينية في أوقات محددة للزراعة، فقال: "فإذا جاء وقت تكوين المحصول فلابد للنباتات أن تجد النتروجين جاهزًا حول الجذور، فتبدأ مثلا خلايا البطاطس في الانقسام السريع، وتبدأ حبوب القمح وباقي الحبوب والفول وغيرها في التكون، وما يحدث بعد ذلك هو مجرد امتلاء للخلايا، التي تكونت بفضل إضافة السماد في توقيت احتياجه للنبات، وبدونها لا تنقسم خلايا البطاطس وتكون البطاطس البللي أي الصغيرة ذات أعداد الخلايا القليلة، لأن الخلايا لم تنقسم لعدم وجود السماد وقت الانقسام او تكون سنابل القمح صغيرة او خالية من الحبوب ومثلها كيزان الذرة وقرون الفول وغيرها"

سر أزمة الأسمدة في مصر

وأوضح نادر نور الدين "وبالتالي لا ينبغى أبدًا غياب الكيماوى عن الفلاح وقت احتياجه، لأنه أولًا لا بديل له، وبدونه يتراجع المحصول بشدة أو لا يتكون تمامًا، وبالتالي فالفلاح لايمكنه الصبر حتى توفير الكيماوى، لأنه خراب بيوت للفلاح الفقير، ولا يفتل كحك بعد العيد"

الأسمدة تساعد في نمو المحاصيل، فيتو

وقال نادر نور الدين: "الفلاح لايأكل السماد ولا يطعمه لأولاده، ولكن يطعم به زرعه لكى يطعمنا جميعًا من خيراته وينبغي أن نقدر ذلك".

وكشف الدكتور نادر نور الدين عن سر أزمة صناعة الأسمدة النيتروجينية، مؤكدًا أنها "تتم عن طريق شرارة كهربائية وبالتالي فهى صناعة كثيفة استهلاك للكهرباء، ومع كل أزمة كهرباء يتم فصل الكهرباء عن المصانع فيتوقف الإنتاج.

