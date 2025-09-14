وزير الزراعة يكشف أسباب أزمة الأسمدة ودور الاحتياطي في إنقاذ الموسم

علق علاء فاروق، وزير الزراعة، على شكاوى الفلاحين بشأن أزمة نقص الأسمدة، مؤكدًا أن المشكلة متكررة لكنها تفاقمت هذا العام نتيجة توقف عدد من المصانع عن الإنتاج لأكثر من شهرين بسبب انقطاع إمدادات الغاز.

احتواء أزمة نقص الأسمدة والمخزون الاحتياطي

وأوضح "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوزارة نجحت في احتواء الأزمة عبر الاعتماد على المخزون الاحتياطي من الأسمدة الزراعية، الذي أتاح توزيع الكميات المطلوبة على الفلاحين، بواقع من شكارتين إلى 3 شكاير لكل حيازة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم صغار المزارعين وضمان وصول احتياجاتهم.

توريد الأسمدة بسعر 4600 جنيه

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدولة تورد الأسمدة بسعر مدعوم يبلغ 4600 جنيه، مؤكدًا أن الدعم يهدف لتخفيف الأعباء عن المزارعين، لكنه في المقابل دعا المواطنين إلى الوقوف بجانب الدولة والصبر في مواجهة التحديات العالمية، قائلًا: "المواطن يطالب بحقه في السماد، لكن الحقيقة أن الدولة هي التي تدعمه".

وشدد على وجود بعض الممارسات السلبية في بعض الجمعيات الزراعية، داعيًا الفلاحين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو فساد، مضيفًا: "لو شوفتوا فساد متسكتوش.. أي مزارع من حقه صرف الأسمدة من أي جمعية زراعية".

