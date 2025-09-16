الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط عصابة تستدرج الشباب عبر مواقع التواصل وسرقتهم بالقاهرة

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة.

سرقة المواطنين 

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ "2 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

وبضبطهم اعترفوا بارتكاب واقعة التعدى على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعنى" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

