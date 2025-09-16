ضبط عصابة تستدرج الشباب عبر مواقع التواصل وسرقتهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة بأسلوب استدراج الشباب عبر مواقع التواصل ثم افتعال المشاجرة معهم بالقاهرة.

سرقة المواطنين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا، يفيد بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم سيدتين ولـ "2 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة بأسلوب افتعال المشاجرة، وبحوزتهم (فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض).

وبضبطهم اعترفوا بارتكاب واقعة التعدى على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، وإصابته بـ"جرح طعنى" عقب استدراجه من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، عن طريق تعرفه على إحدى السيدتين ومحاولة سرقة هاتفه المحمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

