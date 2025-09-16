الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطلين متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بالمعادي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة، وقاما بتنفيذ 8 عمليات بمنطقة المعادي، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الهواتف المحمولة بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة، واعترفا بارتكاب (8 وقائع).

وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "له معلومات جنائية" تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة نيابة المعادي منطقة المعادى سرقة الهواتف المحمولة

مواد متعلقة

حبس 5 أشخاص بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة في حلوان

التحفظ على أجنبي بتهمة التحرش بسيدة داخل ناد شهير في المعادي

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

تأجيل محاكمة "لوليتا" بتهمة نشر محتوى مخل لـ 4 أكتوبر

بدء أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات خادشة بعد قليل

بعد قليل محاكمة التيك توكر "الرسام" بتهمة نشر الفسق والفجور

تفاصيل حبس سائق أوبر عامين بتهمة الاعتداء على طفل في المعادي

مصرع شخص طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

الأكثر قراءة

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

الأجواء تتغير بشكل مفاجئ، تعرف على تفاصيل طقس الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads