صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 99662 مريضا خلال 8 أشهر (إنفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق "الفيس بوك"، تضمن مجهودات الخط الساخن للصندوق "16023"، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2025 لـ 99662 مريضا "جديد ومتابعة".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، حيث إن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة المستفيدين الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن وعددها 34 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن.

ووفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال أول 8 أشهر من عام 2025، فإن أكثر المواد المخدرة انتشارًا المخدرات الاصطناعية "كريستال ماث، الاستروكس والفودو والبودر والشابو" ثم الحشيش والهيروين والترامادول، والتعاطي المتعدد، "تعاطي أكثر من مادة مخدرة" وبالنسبة لمصادر الاتصالات، جاء فى مقدمة المتصلين بالخط الساخن "16023" المريض نفسه بنسبة 35% يليه الأم 13% والأشقاء "أخ 14%، أخت 12% "، مما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.

