صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لإعداد القيادات التطوعية بجامعة حلوان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من طلاب وطالبات جامعة حلوان لتنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات.

تضمن المعسكر على مدار 5 أيام بمدينة مطروح سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة إلى المعلومات المعرفية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها، وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم، وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان والقدرة على استخدام الأساليب الحديثة في الوقاية من المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تم تنظيم سلسلة من جلسات العصف الذهني للطلاب وتوجيههم نحو أهمية استخدام طاقاتهم في الوقاية فضلا عن مشاركتهم في المبادرات الميدانية خلال فترة المعسكر لتطبيق المحاضرات النظرية بالعمل الميداني.

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، حرص الصندوق في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، ومشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي ينفذها الصندوق.

ويتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات.

كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.

