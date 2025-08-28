قناة ON تطلق حملة إعلانية لبرنامج كلمة أخيرة

أطلقت قناة "ON"، حملة إعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والشوارع والميادين الرئيسية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض حصريًا وقريبًا على شاشتها ويقدمه الإعلامي أحمد سالم.

ويقدم الإعلامي أحمد سالم برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض حصريًا على قناة "ON"، حيث يُعد البرنامج أحد أبرز البرامج الحوارية في مصر.

برنامج كلمة أخيرة

ويناقش البرنامج العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تمس المواطنين.

