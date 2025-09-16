وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الحملات الترويجية لوزارة السياحة والآثار

وفي بداية الاجتماع، تم تقديم عرض تقديمي لأعضاء المجلس عن نتائج الأنشطة والحملات الترويجية التي قامت الهيئة بتنفيذها وإطلاقها خلال العام المالي 2024/ 2025 للترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز ما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهى".

كما تم أيضًا استعراض خطة الهيئة بشكل تفصيلي للعام المالي 2025/ 2026، متضمنة الحملات والشراكات الترويجية الجاري تنفيذها منذ بداية العام.



الحملة الترويجية "احنا مصر"

وتم خلال الاجتماع عرض الأفلام الترويجية التي تم إنتاجها خلال الفترة الماضية في إطار الحملة الترويجية "احنا مصر"، والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها مؤخرًا بهدف إبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري، ولاسيما في تعامله مع السائحين، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تمثله السياحة في دعم الاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الوزارة، في ضوء استراتيجيتها الحالية، ستعمل على إبراز وتنويع الجهود الترويجية وفقًا لاحتياجات كل سوق من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، مع التعرف على نوعية المنتجات والمقاصد السياحية التي تجذب هذه الأسواق في مصر وخاصة الجديدة منها.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود ستسهم في الاستفادة مما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متميزة والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية وبما يسهم في تطوير أنماط السائحين، وذلك بالتعاون مع منظمي الرحلات بالإضافة إلى الاستمرار في الحملات الخاصة بالمنتجات السياحية القائمة مع التركيز على الترويج لعدد من المنتجات الجديدة.

موقف خطة المعارض السياحية الدولية

كما تم إطلاع المجلس على مستجدات موقف خطة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2025/2026 وفقًا لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.

كما تم أيضا عرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024، والتي أظهرت زيادة بنسبة 22% في أعداد السائحين الوافدين، مع توقعات إيجابية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنه تم استعراض حجم الحركة من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.

