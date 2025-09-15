الإثنين 15 سبتمبر 2025
وزير السياحة والآثار يستقبل سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير إسبانيا بالقاهرة، فيتو

 استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سفير إسبانيا بالقاهرة.

لقاءات وزير السياحة والآثار  

 وتناول اللقاء بحث سبل دفع مزيد من التعاون المشترك بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، إلى جانب مناقشة آليات زيادة أعداد السائحين الإسبان الوافدين إلى المقصد السياحي المصري.

ثقة السائح الإسباني في المقصد المصري

 وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار على أن السوق الإسباني يُعد أحد الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، لافتًا إلى أن مؤشرات النمو الأخيرة تعكس ثقة السائح الإسباني في المقصد المصري وما يقدمه من مقومات سياحية فريدة تجمع بين الحضارة العريقة والتنوع الكبير في المنتجات السياحية، من السياحة الثقافية والترفيهية، إلى السياحة الشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات.

وشهدت مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أعداد السائحين الإسبان بنسبة 63.3% خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت أعداد الليالي السياحية بنسبة 57.62%.

وفي مجال العمل الأثري، تطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين البلدين، حيث تعمل حاليًا 12 بعثة أثرية إسبانية في مصر تقوم بأعمال حفائر ودراسات في عدد من المواقع الأثرية بمختلف المحافظات، وهو ما يعزز من العلاقات العلمية والثقافية بين الجانبين.

تكثيف الحملات الترويجية لمصر في السوق الإسباني

كما ناقش الجانبان عددًا من المقترحات لتكثيف الحملات الترويجية لمصر في السوق الإسباني لإبراز ما يتمتع به المقصد من تنوع وتميز، بما يسهم في تحقيق المزيد من معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى سبل تشجيع الاستثمار السياحي في مصر.

واختتم اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وإسبانيا، والرغبة المشتركة في تطوير مجالا التعاون المشترك ما يخدم مصالح البلدين.

 

