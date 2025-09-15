السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن القائمة الثانية للكيانات غير الرسمية، والتي تدعي قيامها برحلات الحج والعمرة.

وحذرت المواطنين من التعامل معها، وذلك لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة بالأنشطة السياحية خاصة تنظيم رحلات الحج والعمرة.

وبدأت غرفة شركات السياحة في تقديم بلاغات إلى النائب العام ضد الكيانات التي يتم نشر أسمائها، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام الغرفة بنشر أسماء كيانات جديدة جارٍ رصدها والتأكد من عملها المخالف.

يأتي هذا التحرك في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة منذ فترة ومن خلال لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية برئاسة وليد خليل عضو مجلس إدارة الغرفة وبالتنسيق مع أعضاء المجلس، حيث رصدت اللجنة ممارسة أربعة من الكيانات تعمل في نشاط رحلات الحج والعمرة، وذلك بالمخالفة للقانون، كما أن تلك الكيانات بعيدة تماما عن رقابة الجهات المختصة خاصة وزارة السياحة والآثار؛ مما يهدد بضياع حقوق المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمرة.

وبدأت اللجنة فور رصد عدد من تلك الكيانات من خلال نشاطهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وكذلك محاولات الوصول مباشرة للمواطنين، كما بدأت التحري حول تلك الكيانات والتأكد من أن نشاطها مخالف للقانون.

وحرصت الغرفة على تحذير المواطنين من التعامل مع تلك الكيانات حفاظا على حقوقهم.

