حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة إصابة جاره بعاهة مستديمة في الأميرية

أمرت  نيابة الاميرية بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالتشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة به وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية.


تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط احدهما مصابا بطعنة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ. 


وباجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلافات الجيرة اقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه بسلاح ابيض (مطواة) مما اسفر عن اصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بابهام اليد اليمني بنسبة 5%. 


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية من مديرية امن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

