إحالة عاطل للجنايات بتهمة إصابة جاره بعاهة مستديمة في الأميرية

أمرت نيابة الاميرية بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالتشاجر مع جاره وإحداث عاهة مستديمة به وحيازة سلاح أبيض بدائرة قسم شرطة الأميرية.



تلقت مباحث قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط احدهما مصابا بطعنة، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وباجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلافات الجيرة اقدم فيها المتهم علي طعن المجني عليه بسلاح ابيض (مطواة) مما اسفر عن اصابته بعاهة مستديمة تمثلت في عجز بابهام اليد اليمني بنسبة 5%.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية من مديرية امن القاهرة في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.