اقتصاد

50 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال التعاملات الصباحية اليوم

شهدت أسعار الذهب تحركات كبيرة في سعر الجرام خلال تعاملات اليوم وقبل ساعات من إقرار أسعار الفائدة الأمريكية.

وسجل الجرام 21 الأكثر انتشار ارتفاعا بـ  50 جنيها فى التعاملات الصباحية وسط توقعات بالمزيد من الصعود خلال الفترة القادمة وفى حالة الإقدام على خفض سعر الفوائد الأمريكية.

وتوقعت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ان يصل سعر الجرام 21 الى مستويات 5000 جنيه خلال الفترة المقبلة.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5660 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4251 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39680 جنيها.

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وقال في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن المعدن النفيس حقق مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما انعكس بقوة على السوق المحلي الذي شهد بدوره قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائدًا مباشرًا.

