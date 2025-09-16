نفذا 8 عمليات، ضبط عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة، وقاما بتنفيذ 8 عمليات بـمنطقة المعادي.

سرقة الهواتف المحمولة بالمعادي

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادي، يفيد بضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة القسم، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة، وإعترفا بإرتكاب (8 وقائع).



وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية "له معلومات جنائية" تم ضبطه.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

