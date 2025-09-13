غدًا، صالون "نفرتيتي" يحيي مسارات مصر القديمة بقصر الأمير طاز

يعقد صالون نفرتيتي الثقافي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعالية جديدة تحمل عنوان " مسارات مصر القديمة..ذكرى العابرين" عن الطرق التي تحمل خطوات البشر الذين عبروا أرض مصر المقدسة.

يستضيف الصالون الدكتور محمد عبد اللطيف استاذ الآثار الاسلامية وعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ومساعد وزير السياحة والآثار الأسبق السابعة مساء غدًا الأحد بمركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة.

وتتناول الفعالية كيف كانت مصر وأرضها مسرحا لرحلات البشر الذين سلكوها عبر مختلف العصور. وباتت مسارات مقدسة ومتوارثة عبر الأجيال.

ويتتبع ضيف الصالون الدكتور محمد عبد اللطيف تلك المسارات الإنسانية المقدسة المحملة بأنفاس العابرين المؤمنين بضرورة السير على خطى القدماء، من التجلي الأعظم عبر دروب صحراء سيناء الممتدة إلى تتبع خطى آل البيت المباركة والعائلة المقدسة وصولا إلى طرق الحج الذي تمتزج فيها أرواح المريدين المحلقة نحو السموات الرحبة. والتي ينظر إليها أهل مصر على أنها مرآة للروحانية وذاكرة دينية مقدسة وجب تتبعها.

وعبر حوار مفتوح يتحدث عبد اللطيف عن تأثيرات المسارات الدينية في حياة المصريين وكيف شكلت جزء كبير من ملامح الحضارة المصرية وربطت غرب وادي النيل بشرقه وخلقت تجمعات إنسانية حول مراكزها. كما يسلط الضوء على البعد الإنساني لفكرة "العابرين " بوصفهم حاملي الذاكرة المجتمعية للمكان والطريق.

وتأتي الفعالية الجديدة ضمن مساعي صالون نفرتيتي الثقافي لتعزيز الوعي بالهوية وربط الحاضر بالحضارة المصرية وتراثها الانساني. وفي سبيل ذلك يقوم بتنظيم فعاليات شهرية تهتم بقضايا التراث والفنون والإبداع عبر حوار ات ثقافية فكرية تحت إشراف كل من الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحافيات مشيرة موسى وكاميليا عتريس وأماني عبد الحميد.

