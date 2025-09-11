الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر بقنا

فيتو
فيتو

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة قنا، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم صفقة مخدرات خلال تسليمها في قرية القلمينا، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة للقبض على تشكيل تخصص في تجارة المخدرات خلال تسليم صفقة أقراص مخدرة داخل مركز الوقف.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 أشخاص أحدهم من قرية القلمينا مركز الوقف والآخرين من قرية الكرنك مركز أبوتشت، وكان بحوزتهم صفقة أقراص مخدرة 5 آلاف قرص تامول خلال تسليمها كان هدفهم توزيعها على شباب مركز الوقف إضافة إلى سيارة وهواتف محمولة وسلاح.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت إدارة مكافحة المخدرات شمال محافظة قنا قرية الكرنك قنا محافظة قنا مركز ابوتشت مركز الوقف

مواد متعلقة

للمصريين بالخارج، أسعار شقق ديارنا في قنا الجديدة (صور)

صحة قنا تنظم تدريبا على التعامل مع حالات السعار

العثور على رضيعة ملقاة بجوار مستشفى نقادة القديمة في قنا

مصرع موظف صدمته سيارة في قنا

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads