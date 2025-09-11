القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر بقنا

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة قنا، القبض على 4 أشخاص بحوزتهم صفقة مخدرات خلال تسليمها في قرية القلمينا، مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما شنت إدارة مكافحة المخدرات حملة مكبرة للقبض على تشكيل تخصص في تجارة المخدرات خلال تسليم صفقة أقراص مخدرة داخل مركز الوقف.

وأسفرت الحملة عن القبض على 4 أشخاص أحدهم من قرية القلمينا مركز الوقف والآخرين من قرية الكرنك مركز أبوتشت، وكان بحوزتهم صفقة أقراص مخدرة 5 آلاف قرص تامول خلال تسليمها كان هدفهم توزيعها على شباب مركز الوقف إضافة إلى سيارة وهواتف محمولة وسلاح.

تم القبض على المتهمين والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.