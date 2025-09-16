60 جنيها زيادة في جرام الذهب بالصاغة (تحديث لحظي)

ارتفعت اسعار الذهب بصورة كبيرة خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، حيث قفز الجرام ما يقرب من 60 جنيها، بالتزامن مع اقتراب عقد اجتماعات الفيدرالي الأمريكي لحسم أسعار الفائدة.

وجاءت آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4251 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39680 جنيها.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3683.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس مستوى قياسيًّا عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

