أخبار مصر

بالأسماء، الأوقاف تعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة التحسين لخطباء المكافأة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
أعلنت  وزارة الأوقاف  مواعيد الاختبارات التحريرية المركزية، للمتقدمين لمسابقة التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين (المجموعة الثانية) بمديريات: (أسيوط، الإسكندرية، الأقصر، الشرقية، المنيا، القليوبية، جنوب سيناء، المنوفية، الإسماعيلية)

 مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة التحسين لخطباء المكافأة 

حيث تُعقد الاختبارات بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا حسب الجداول المرفقة، وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات عبر هذا الرابط.

وزارة الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بـ(27) مسجدًا على مستوى الجمهورية

وفي سياق متصل أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد (27) مسجدًا بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها الدعوية لترسيخ القيم الدينية والوطنية وبناء وعي صحيح لدى المواطنين، خاصة بين النشء والشباب.

وجاء لقاء اليوم الأول عقب صلاة المغرب تحت عنوان: "منهج النبي ﷺ في رعاية النشء والتواصل معهم"، حيث تناول العلماء والأئمة المشاركون أساليب التربية النبوية في رعاية الأطفال والشباب، وكيفية توجيههم بما يتوافق مع تعاليم الدين وقيم المجتمع.

وأشار الأئمة إلى أهمية الاهتمام بالنشء وتعليمهم القيم الأخلاقية والدينية منذ الصغر، مؤكدين على دور الأسرة والمدرسة والمسجد في تكوين شخصية الشاب المسلم القوي في الإيمان والواعي لمسئولياته الوطنية والاجتماعية.

وتُقام فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من العلماء والأئمة، في إطار خطة متكاملة تجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، عقب صلاة المغرب يوميًّا. 

