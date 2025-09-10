الخميس 11 سبتمبر 2025
الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم لاستخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة

أعلنت وزارة الأوقاف عن عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين بجميع المديريات، لمعرفة الشروط والتسجيل الرجاء عبر هذا الرابط 
 

وزارة الأوقاف تنظّم ندوات حول "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده" بـ(1860) مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف

 

وفي سياق متصل نظّمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوات علمية ضمن فعاليات برنامج "المنبر الثابت"، تحت عنوان: "نبي الرحمة ﷺ في شهر مولده"، وذلك عقب صلاة العشاء، بـ(1860) مسجدًا بمختلف محافظات الجمهورية.

شارك في الندوات عدد من علماء الأوقاف والأزهر الشريف، الذين استعرضوا سيرة النبي ﷺ ومكانته العالية، مسلطين الضوء على القيم الأخلاقية والإنسانية التي تحلّت بها شخصيته ﷺ، مثل: الرحمة، والتسامح، والعدل، وحسن التعامل مع الناس.

وأوضح العلماء أن الهدف من هذه الندوات هو تعريف المجتمع بصفات النبي ﷺ الرحيمة، وتعاليمه السمحة، التي تشكّل نموذجًا في تطبيق القيم الدينية والأخلاقية في الحياة اليومية، وتُعزّز الوسطية والاعتدال في السلوك الفردي والجماعي.

وتأتي هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف المستمرة لترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

