الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأوقاف تعلن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن، رابط النتيجة

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
ads

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المقبولين للدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ممن اجتازوا مقابلات القبول.

المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وأهابت وزارة الأوقاف بالمقبولين سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (٥٠٠ جنيه)، في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة.

وأكدت الوزارة أن الدراسة بالمراكز ستبدأ يوم الأحد الموافق ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول؛ لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي.  

رابط اسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم  

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر هذا الرابط   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الأوقاف الأوقاف محفظي القرآن الكريم مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

مواد متعلقة

لتصحيح المفاهيم، الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بـ محافظات الجمهورية

الأوقاف: تخصيص موارد مالية وعينية لدعم الأشقاء في غزة

الأوقاف تعلن عن فتح باب التقدم لاستخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة

بعد واقعة الإساءة لذكرى المولد، وزير الأوقاف يكلف بالتنسيق مع الأزهر لتدريب خطباء المكافأة

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بكليات دبلوم سياحة نظام 3 سنوات

أبرز الحاضرين والغائبين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

خارج قفص الاتهام، قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا تحضر أولى جلسات محاكمتها بجنايات المنيا

نتيجة تنسيق الشهادات الفنية، 89.58% للتمريض والتربية النوعية 80.78%

السيسي يبحث تعزيز التعاون والتنسيق مع قادة قمة الدوحة

كلمة مصر في قمة الدوحة، السيسي يستعرض رؤية القاهرة تجاه مستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2025 صناعي نظام 3 سنوات،93.71% تكنولوجيا الصناعة والطاقة و95.86% تعليم تبادلي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الكتب المدرسية للمدارس التجريبية للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هروب موسى من مصر بعد قتل المصري

تفسير رؤية الخروف في المنام وعلاقتها بالنجاح والتفوق في العمل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads