الأوقاف تعلن أسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن، رابط النتيجة

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء المقبولين للدراسة بالفرقة الأولى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ممن اجتازوا مقابلات القبول.

المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وأهابت وزارة الأوقاف بالمقبولين سرعة التوجه إلى المراكز المسجلين بها؛ لسداد المصروفات الدراسية المقررة، وقدرها (٥٠٠ جنيه)، في موعد أقصاه قبل بدء الدراسة.

وأكدت الوزارة أن الدراسة بالمراكز ستبدأ يوم الأحد الموافق ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م، وعلى جميع الدارسين الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول؛ لضمان الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي.

رابط اسماء المقبولين للدراسة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر هذا الرابط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.