ماريان خوري: 60 فيلما من 42 دولة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

قالت المخرجة ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: إن العالم الذي نعيشه اليوم أصبح أقل إنسانية، ولكن ستظل السينما صوتًا مسموعًا في العالم كله، صوتًا لا يمكن إسكاته.

ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

وأضافت “خوري” خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي للمهرجان: “نقدّم خلال الدورة الثامنة من المهرجان برنامجًا يُعرض من خلاله حوالي 60 فيلمًا من 42 دولة حتى الآن، وسيتم الإعلان عن باقي البرنامج في الأيام المقبلة.. البرنامج يتضمن 10 أفلام روائية طويلة، و10 أفلام وثائقية طويلة، و17 فيلمًا قصيرًا ضمن المسابقة الرسمية، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 230 ألف دولار أمريكي. من هذه الأفلام أعمالًا أولى لمخرجين، وبعضها من صنع مخرجات، وذلك تأكيدًا لدور المهرجان في إبراز التنوع وتسليط الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة”.

وتابعت: "من الأفلام التي حققت نجاحًا هذا العام: الفيلم الإيراني It Was Just an Accident (حادث بسيط) الحاصل على السعفة الذهبية (Palme d’Or) من "كان"، والفيلم الإسباني Sirat (صراط) الحاصل على جائزة لجنة التحكيم من "كان" (Jury Award Cannes).. كما نعرض الفيلم الأيرلندي Blue Moon (القمر الأزرق) الذي حصل بطله أندرو سكوت (Andrew Scott) على جائزة أفضل أداء مساعد من مهرجان برلين".

وأشارت إلى أن هذا التنوع ليس مجرد أرقاما، بل رسالة واضحة معناها أن الجونة خلق نظامًا وبيئة سينمائية، ومكانًا يفتح الحوار ويعزز التعاون، والدليل هو استقبال المهرجان لستة أفلام مصرية دفعة واحدة، أربعة منها حصلت على دعم من "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام"، وفيلمان هما التجارب الأولى لمخرجات".

مهرجان الجونة السينمائي

كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

ومن أدوارها المهمة في إليزابيث وبلو جاسمين وTÁR، إلى تعاوناتها مع أهم مخرجي العالم، تركت بلانشيت بصمة لا تُمحى في تاريخ السينما العالمية.

وبجانب إنجازاتها الفنية، تواصل التزامها الإنساني والدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، مجسدة رؤية المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".

وتقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

