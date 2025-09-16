الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
عمرو منسي: تقدم 290 مشروعا لـ سيني جونة.. وأضفنا مسرحا جديدا لاستيعاب حضور المهرجان (فيديو)

عمرو منسي المدير
عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، فيتو

قال عمرو منسي المدير التنفيذي، الشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي: إن المهرجان استقبل العديد من المشاريع عبر منصة سيني جونة، لافتا إلى أن الأفلام وصلت للعديد من المهرجانات العالمية خلال الأعوام الماضية. 

عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي  

وتابع عمرو منسي: “متحمس كمان إننا نكمل نجاح السنين اللي فاتت. النجاح ده بيخلينا نفكر دايمًا: إيه الجديد اللي ممكن نقدمه.. المهرجان مع الوقت أصبح مساحة أمل لكل المواهب والشباب، وبقى مكان بيجمعنا حوالين فكرة واحدة وهي: قد إيه الفن يقدر يغير. وعلى مدار الدورات السابقة، مهرجان الجونة أثبت إنه رقم مهم على خريطة المهرجانات في المنطقة والعالم، وده بفضل تأثيره الكبير في صناعة السينما". 

وأضاف: "المهرجان مش بيكتفي بعرض أهم أفلام السنة من كل أنحاء العالم، لكنه كمان من خلال منصة "سيني جونة" بيحقق هدفه الأساسي: إتاحة الفرص للشباب وصناع السينما إنهم يعرضوا مشاريعهم على شركات إنتاج وتوزيع وجهات داعمة. والأجمل إن كل ده بيتم في مكان واحد هو الـHub، اللي أنا سعيد جدًا بنجاح فكرته واستمراره، لأنه سهّل حركة ضيوف المهرجان وقرّبهم من بعض".

وأردف: "وبنفس الفكر ده، السنة دي بنفعل مكان جديد وهو "مسرح الجزيرة"، اللي هيكون مساحة إضافية للجمهور في قلب مدينة الجونة، وهيستضيف ورش عمل وندوات ولقاءات ضمن Forum CineGouna Accreditation، وفخور أيضا باستمرار سوق "سيني جونة" للسنة التالتة، وزيادة عدد العارضين لـ30 شركة من 10 دول مختلفة. وده بيدي فرص أكبر لصناع الأفلام إنهم يقابلوا شركات مهمة على المستوى الإقليمي والعالمي. ورقم آخر يدل على أهمية منصتنا هو إن 290 مشروعا تقدموا هذا العام للمشاركة في "سيني جونة" لدعم إنتاج الأفلام".

وأكمل  منسي: "كمان متحمس جدًا لبرنامجنا الجديد "سيني جونة لدعم المواهب الناشئة – Emerge"، اللي بيكبر سنة ورا سنة بدعم شركائنا: الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وسعيد بالشراكة الجديدة مع جامعة إسلسكا اللي هتساهم في إتاحة فرصة أكبر للجيل الصغير من الموهوبين للمشاركة في فعاليات المهرجان.. ولأننا عايزين نتيح فرصة لجمهور أوسع لمتابعة المهرجان، سعيد بالإعلان عن شراكة استراتيجية مع MBC، ومنصة شاهد، وقناة النهار، لبث فعاليات الدورة الثامنة مباشرة على التلات منصات".

 

واختتم: "أما عن شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، اللي ابتداه المهندس نجيب ساويرس من الدورة الأولى، فالسنة دي بينتقل لمستوى عالمي جديد ليصبح حركة سنوية بالشراكة مع الأمم المتحدة، نسلط الضوء من خلالها كل دورة على قضية إنسانية كبرى. البداية هتكون مع محور الأمن الغذائي، خصوصًا إن افتتاح المهرجان السنة دي بيتزامن مع اليوم العالمي للغذاء". 

مهرجان الجونة السينمائي 2025 

 تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي مستندة إلى نجاح النسخة السابعة، التي ضمت أكثر من 80 فيلمًا من 40 دولة، تنافست على جوائز تتجاوز قيمتها 230 ألف دولار أمريكي، بجانب 21 مشروعًا متميزًا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج حصلت على جوائز بقيمة 400 ألف دولار أمريكي ضمن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام. 

ستواصل الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الاستثمار في إرث المهرجان الذي قدمه خلال الدورات السابقة، مع تقديم تجربة أكثر ثراءً لصناع الأفلام والجمهور من عشاق السينما، وذلك لتعزيز صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية وربطها بمجتمع السينما العالمي.

بفضل مزيجها السلس من البنية التحتية الحديثة والجمال الطبيعي والحيوية الثقافية، توفر مدينة الجونة الساحلية مكانًا مثاليًا للتجمعات الفنية والثقافية، توفر بيئتها الفريدة التميز التقني والإلهام الجمالي، مما يجعلها مركزًا مثاليًّا للإبداع.

