الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الإمام الطيب يُنيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

الدكتور محمد الضويني،
الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر

أناب فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ للمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخية «أستانا»، برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهوريَّة كازاخستان.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر يُنيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمَّة زعماء الأديان بكازاخستان 

ويترأس أ. د. محمد الضويني وكيل الأزهر، وفد الأزهر رفيع المستوى؛ حيث يضمُّ الوفد الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجيَّة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا. وأ. د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

 افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بناءً على دعوة رسميَّة من الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان، والمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لـ«زعماء الأديان العالمية والتقليديَّة»، التي شَهِدَت في نسختها السابقة عام 2022م حضورًا تاريخيًّا مشتركًا من الإمام الأكبر أحمدالطيب وقداسة البابا فرنسيس.
 
ويعد مؤتمر كازاخستان لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، حدثًا دوليًّا يعقد بانتظام في العاصمة الكازاخية أستانا؛ بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والدينية، ويتضمَّن مشاركة ممثلين عن الأديان، ويتضمن بالإضافة إلى النقاشات الرسمية، أنشطة رمزية تعكس قيم السلام والتعايش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور محمود صديق العاصمة الكازاخية أستانا رئيس مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر مجلس حكماء المسلمين محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر

مواد متعلقة

“تستهدف عزلهم إلكترونيا”، شيخ الأزهر يحذر من التقنيات المحيطة بالأطفال

شيخ الأزهر: العدوان على قطر يعكس السلوك الإجرامي للكيان المحتل

شيخ الأزهر لـ السيسي: نقدر موقفكم الثابت بحماية القضية الفلسطينية ورفضكم مؤامرات التهجير

شيخ الأزهر يعزي السودان في ضحايا كارثة جبل مرة

الأكثر قراءة

أبطال حرب أكتوبر حطموا أساطير العدو، علاء مبارك يستعين بتهديد السادات لإسرائيل

أخبار مصر: زيادة في الحج 80 ألف جنيه، قصة تزوير طبيبة طب شرعي تقرير وفاة أحمد الدجوي، حدث منتظر اليوم قد يشعل الشرق الأوسط

ليفربول يسعى للانفراد بقمة الدوري الإنجليزي أمام بيرنلي اليوم

القاهرة تقترب من الـ 40 والصعيد يعود إلى "الجحيم"، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا منها الطماطم والبطاطس والليمون

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 20 جنيها وارتفاع 3 أصناف منها المكرونة

النيابة العامة تسلم 200 كيلو ذهب للبنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

استثناءات بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.. 8 فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التواجد أثناء غسل الميت دون سبب؟ تعرف على رأي الإفتاء

تفسير حلم الموت في المنام وعلاقته بسماع أخبار غير سعيدة

الإفتاء تواصل عقد مجالسها الإفتائية في المحافظات حول "صلاة الجماعة.. فضائل وأحكام" (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads