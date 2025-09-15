استمرار الحملات المرورية لضبط سيارات التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية بالمنصورة

واصلت الإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العميد حاتم طه اليوم حملاتها المرورية المكثفة بمدينة المنصورة، لضبط الحالة المرورية والتأكد من التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العدادات، إلى جانب مصادرة الدراجات البخارية المخالفة وغير المرخصة.

استمرار الحملات المرورية المكثفة لضبط سيارات التاكسي والسرفيس والدراجات البخارية بمدينة المنصورة.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية.

الشوارع المستهدفة في الحملة

واستهدفت الحملة شوارع بوابة توشكي والجلاء بحي الجامعة، وعبد السلام عارف، بمدينة المنصورة، حيث أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، شملت: عدم تشغيل العدادات من قبل بعض السائقين، تقسيم خطوط السير العشوائي الذي يرهق المواطنين، تجاوزات في التعريفة المقررة، إضافة إلى مصادرة عدد من الدراجات البخارية غير المرخصة التي تسير بالمخالفة للقانون.

الحملات المرورية مستمرة صباحًا ومساءً

وأكد اللواء "مرزوق" أن الحملات المرورية مستمرة صباحًا ومساءً في كافة الشوارع الحيوية بالمدينة، مشددًا: "لن نسمح بأي تجاوزات أو تلاعب بحقوق المواطنين، وكل مخالفة يتم ضبطها ستُواجه بإجراءات صارمة وفق القانون".

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من هذه الحملات هو إعادة الانضباط المروري وضمان السيولة المرورية بالشوارع الرئيسية، مضيفًا: "نحرص على أن تكون المنصورة مدينة آمنة ومنظمة، والالتزام بالقانون هو السبيل لتحقيق ذلك".

الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي

كما دعا اللواء "مرزوق" المواطنين إلى التعاون مع الحملات والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تخص سيارات التاكسي أو السرفيس، خاصة ما يتعلق بتشغيل العدادات أو الالتزام بالتعريفة، لضمان حماية حقوقهم وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

