انفجارات ضخمة تهز غزة وأصواتها تصل إلى تل أبيب

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن دوي انفجارات عنيفة هزّ قطاع غزة مساء اليوم، ومن شدتها سمع صداها في مدينة تل أبيب.



غارات إسرائيلية مكثفة على غزة

وبحسب مصادر ميدانية، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات متتالية استهدفت مناطق متفرقة من غزة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف واهتزاز المباني في محيط العاصمة الإسرائيلية.

يأتي هذا التطور في ظل العملية العسكرية المكثفة التي أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدئها في القطاع، حيث وصفها بأنها "البداية" لمرحلة جديدة من المواجهة مع حركة حماس.

زيادة أعداد الشهداء في غزة

الانفجارات الضخمة مرشحة لزيادة أعداد الضحايا والخسائر في غزة، كما قد تدفع نحو ردود فعل فلسطينية مسلحة، الأمر الذي ينذر باتساع رقعة المواجهة خلال الساعات المقبلة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مارك روبيو، إن بلاده تأمل أن تواصل قطر لعب دور بنّاء وإيجابي في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

غضب قطري مشروع



وأضاف أن واشنطن تدرك أن القطريين غاضبون مما حصل مؤخرًا، لكنه شدّد على أن ذلك لا يُلغي حقيقة استمرار الحرب في ظل وجود حركة حماس ورهائن مختطفين.

دعوة لدول الخليج



وأكد الوزير الأمريكي على ضرورة أن تقدّم قطر ومعها بقية دول الخليج إسهامات إضافية وبنّاءة لإنهاء الحرب، معتبرًا أن هذه الخطوات تصبّ في مصلحة المنطقة بأسرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.