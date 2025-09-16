الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
انتهاء تصوير 90٪ من مشاهد فيلم الست لما

يسرا
يسرا

انتهت أسرة فيلم الست لما الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا من تصوير ما يقرب من 90٪ من أحداث العمل، المقرر عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل.

تشهد أحداث فيلم “الست لما”  طلب يسرا الانفصال عن زوجها الذي يلعب دوره ماجد المصري ويعمل أستاذًا جامعيًّا، وذلك بعد خلاف يقع بينهما بسبب تناولها إحدى القضايا الهامة في البرنامج الذى تقدمه.
 

أسرة فيلم الست لما تواصل تصوير العمل

وتصور أسرة فيلم “الست لما”  عددا من المشاهد داخل إحدى عمارات وسط البلد، وهذه المشاهد تجمع درة ويسرا وياسمين رئيس، حيث  تبدأ يسرا في تعنيف ابنة شقيقها التي تلعب دورها ياسمين رئيس وذلك في حضور صديقتها درة.

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

