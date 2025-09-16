لإبراز وسطية الإسلام، أجواء مميزة في معسكر الأعلى للشئون الإسلامية بالإسكندرية

أطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعاليات المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر الشريف، وذلك بمقر معسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

استهلت الجلسة بتلاوة قرآنية خاشعة للشيخ أحمد مصطفى، تتابعت بعدها الكلمات التي عبّر فيها المتحدثون عن الدور الرائد لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رعاية الطلاب والطالبات، وخاصة في المرحلة الجامعية.

دعم المتفوقين والمتفوقات من خلال استثمار المعسكرات العلمية والتثقيفية

فيما أكد الدكتور عبد الفتاح جمعة، في مقدمته للجلسة أن “المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يحرص على دعم المتفوقين والمتفوقات من خلال استثمار المعسكرات العلمية والتثقيفية التي تصقل شخصية الطالب الجامعي علميًا وفكريًا، وتبرز وسطية الإسلام واعتداله”.



كما رحب بالعلماء والمحاضرين والمشرفين والطالبات المشاركات، مشيدًا بجهودهم في إنجاح هذا الحدث.

ومن جانبه، أشار فضيلة الشيخ الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، على مكانة العلم وشرف حملته، قائلًا: “لقد جعل الإسلام طلب العلم عبادة، وحمل العلم شرفًا ورفعة، فهو ميراث الأنبياء، وبه تسمو الأمم وتُبنى الحضارات وتُصان العقول وتزكو النفوس”.

وأضاف أن المعسكر يأتي في إطار دعم وزير الأوقاف للنهضة العلمية والتربوية، معربًا عن سعادته بلقاء نخبة من طالبات الأزهر اللاتي جمعن بين صفاء الإيمان، وضياء العلم، وطموح المستقبل.

واختتم كلمته موصيًا الطالبات بأن يجعلن من تفوقهن منطلقًا لمزيد من الجد والاجتهاد، ليحملن غدًا لواء الوسطية، ويصبحن داعيات للخير وصانعات لبناء وعي راشد في المجتمع.

كما أوضح الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث بمركز السيرة والسنة بالمجلس الأعلى، أن: “رعاية النابغين من طلاب الجامعات تمثل رسالة أصيلة لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إذ تهدف إلى اكتشاف قدراتهم ومواهبهم وتوظيفها في خدمة الفكر الوسطي المستنير ونشر العلم”.

وأكدت الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى، على قيمة العلم والتفوق، مشيرةً إلى أن: “الطالبات المتفوقات نماذج يُحتذى بها، وأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يواصل دوره في خدمة الدعوة، وتعزيز الفكر الوسطي، ودعم النشر العلمي والثقافي من خلال إصداراته وبرامجه المتنوعة”.

واختتمت الجلسة بأجواء روحانية مؤثرة، وسط تفاعل الطالبات مع الكلمات والبرامج، لتبدأ فعاليات معسكر علمي وتربوي يُرسخ قيم الوسطية ويُعزز روح الانتماء والعطاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.