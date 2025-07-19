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الأعلى للشئون الإسلامية يواصل رسالته التربوية للأطفال من خلال برنامج "إجازة سعيدة"

فعاليات برنامج إجازة
فعاليات برنامج "إجازة سعيدة"، فيتو

أطلقت وزارة الأوقاف، ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خامس فعاليات برنامج "إجازة سعيدة"، وذلك بمسجد الرقيب بمحافظة الجيزة، برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية في نفوس الأطفال

استهدفت الفعالية ترسيخ القيم الدينية والوطنية والأخلاقية في نفوس الأطفال، وتنمية وعيهم على أسس علمية وتربوية تُسهم في تكوين شخصية متوازنة، قادرة على مواجهة التحديات، وخدمة المجتمع بإيجابية.

وشهدت الفعالية حضور عدد من القيادات الدعوية والتربوية والفنية، الذين أسهموا بفاعلية في إنجاحها، ومن بينهم: الدكتورة هدى حميد، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – مسئول ملف الطفل بوزارة الأوقاف؛ والدكتور أحمد أبو طالب، مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف الجيزة؛ ورحمة محجوب، فنانة العرائس والمسرح التفاعلي؛ ونرفانا حسيب، فنانة عرائس تشكيلية؛ والشيخ محمود أحمد محمد، مدير إدارة الأوقاف؛ والشيخ عزت سيد رجب، مفتش المنطقة؛ والشيخ محمد عيسى، إمام وخطيب مسجد الرقيب؛ والواعظة آمال البيومي.

وأشاد الحضور بالبرنامج ودوره الرائد في تعزيز القيم لدى الأطفال، مؤكدين دعمهم الكامل، واعتباره نموذجًا ناجحًا في استعادة المسجد لدوره الأصيل كمركز لبناء الإنسان وتكوين الشخصية المتكاملة.

وفي كلمته، رحب الدكتور أحمد أبو طالب بالحضور، مشيدًا بجاذبية البرنامج للأطفال، وما يقدمه من رسائل تربوية سامية تتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم، مؤكدًا أن الإسلام أولى الأطفال عناية خاصة، ولنا في رسول الله ﷺ القدوة في التعامل معهم وتربيتهم.

حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الأطفال وفق منهجية علمية تراعي خصائص الطفولة

كما ألقت الدكتورة هدى حميد كلمة تربوية أكدت خلالها حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الأطفال وفق منهجية علمية تراعي خصائص الطفولة، وتدمج بين المعرفة والقيم والانتماء. وقدّمت للأطفال فقرة تفاعلية طرحت خلالها مجموعة من الأسئلة الثقافية حول مجلة الفردوس وما تحتويه من موضوعات تُخاطب وعي الطفل وتغذّي وجدانه، كما ناقشت معهم دور المسجد في حياتهم، وأهمية مشاركتهم في أنشطته التربوية، مؤكدة أن الطفل إذا أحب المسجد أحب الخير والحق والوطن.

وقدّمت الأستاذة رحمة محجوب عرضًا مسرحيًّا تفاعليًّا استخدمت فيه العرائس كأداة تربوية لنقل القيم بشكل ممتع، حيث تفاعل الأطفال مع العرض بشكل كبير، وظهر اندماجهم مع الشخصيات والرسائل التي حملت مفاهيم تربوية وإنسانية في إطار مشوّق.

كما قدّمت الأستاذة نرفانا حسيب فقرة فنية مميزة عن شخصية الملكة حتشبسوت، بأسلوب مبسط وتفاعلي جذب الأطفال، وربطهم بتاريخ وطنهم بطريقة فنية مبتكرة.

وتخللت الفقرة مجموعة من الأسئلة التي أجاب عنها الأطفال بحماس؛ ما عزز التفاعل الثقافي والمعرفي، ورسّخ الشعور بالفخر بالهوية المصرية في جو من المرح والانتباه.

وفي ختام الفعالية، أعرب أولياء الأمور عن خالص شكرهم لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لما لمسوه من حرص حقيقي على بناء وعي الأطفال، وتنمية شخصيتهم في بيئة آمنة ومحفزة. كما أشادوا بما تضمنته الفعالية من أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية، مؤكدين أن برنامج "إجازة سعيدة" أعاد للمسجد مكانته التربوية، وأسهم في غرس القيم الأخلاقية والوطنية في نفوس النشء. كما عبّروا عن تطلعهم لاستمرار هذه الفعاليات وانتشارها في مختلف المحافظات، لما لها من أثر بالغ في تنشئة جيلٍ واعٍ بدينه، معتزٍّ بوطنه، ومشارك بفاعلية في بناء مجتمعه.

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أسامة الأزهري الأعلى للشئون الإسلامية الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور اسامة الازهري الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلة الفردوس وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

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