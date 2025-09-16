حفل افتتاح جماهيري للدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (صور)

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية مساء أمس الإثنين، حفل افتتاح الدورة الـ 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج )، والتي تحمل اسم النجم محمد هنيدي، وتقام الفعاليات في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

شهد حفل الافتتاح كثافة جماهيرية كبيرة وتضمن برنامج حفل الافتتاح عدد من الفقرات المميزة والتكريمات، واستهل الحفل فقراته بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم عن الدول المشاركة في الدورة الخامسة عشر، وتلي ذلك استعراض فني، واختتم الحفل بتكريم داعمين المهرجان وعدد من الشخصيات الفنية البارزة في عالم الفن.

أكد الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان أن المهرجان “جماهيري في المقام الأول، وأشاد بالدور المحوري للمتطوعين البالغ عددهم ٤١٢ متطوعًا، معتبرًا إياهم “القائمين على هذا المهرجان والسبب في النجاح”، وأعلن عن تحقيق تعاون هو الأول من نوعه مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما أثمر عن تخصيص جائزة ثابتة مدى الحياة بقيمة ١٥٠ ألف جنيه مصري باسم ميشيل أُحُد الذي يعد من الرموز السكندرية، خاصة وأن موارد المهرجان محدودة جدًا، ووجه الشكر لأصدقاء المهرجان الداعمين بمجهودهم وأموالهم، وكل فرد من العاملين بقصر ثقافة الأنفوشي، والضيوف الذين شرفوا الحفل بحضورهم.

وسلط الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان ورئيسه الشرفي على البدايات المتواضعة للمهرجان، قائلًا: “المهرجان بدأ لأننا لم يكن معنا أموال لإنتاج المسرحيات”، إلى أن تطورت الفكرة منذ عام ٢٠٠٨، وأصبحت الفكرة من أهم المهرجانات الدولية المسرحية، وأرجع الفضل في نجاح الفكرة وتحولها إلى مهرجان دولي إلى “طاقات الشباب السكندري”، وأكد أن سر استمرارية المهرجان ونجاحه هو أنه “بلا أموال، لأن الأموال قد تفسد”، ووجه الشكر إلى الهيئات الحكومية الداعمة، وعلى رأسها وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، والهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسها الأسبق أحمد مجاهد، وأشاد بالفنانين الذين شاركوا بلا مقابل مادي.

ورحب مدير المهرجان الفنان إسلام وسوف، بالضيوف من الدول العربية والأجنبية، والأساتذة الفنانين من الحضور المؤثرين في الحركة المسرحية، ووجه شكرًا خاصًا لجهود المتطوعين، ولقيادات ومسئولي وزارة الثقافة، ووزارة الداخلية على التسهيلات الأمنية، متمنيًا أن تكون هذه الدورة محطة فنية هامة وناجحة.

وأكد الناقد الفني تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان، أن المهرجان يشهد تطور كبير عام بعد عام، منذ نشأته عام 2008 واكتسابه الصفة الدولية منذ الدورة السادسة، ونجح المهرجان في جذب أكثر من عشرين دولة غربية وعربية للمشاركة في دوراته حتى الدورة الحالية، ليسطر المهرجان تاريخًا ونجاحًا غير مسبوق ويصبح أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والوطن العربي، حيث يشارك في المهرجان هذا العام 17 عرض مسرحي، بواقع 4 عروض مصرية، و13 عرض من خارج مصر من 12 دولة غربية وعربية، ويقدم المهرجان 6 ورش مميزة ومتنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وتضم لجنة تحكيم المهرجان هذا العام عدد من الشخصيات الفنية والعالمية البارزة في عالم الفن وهم المخرجة والممثلة الأمريكية " مونيكا هنكن " رئيس لجنة التحكيم وعضوية كلا من المخرج والفنان المصري تامر كرم، الفنان المصري إبراهيم السمان، الممثل والمخرج الفلسطيني، إيهاب زاهدة، المخرج والسينوغراف الكويتي نصار النصار والفنانة المصرية نادت عادل مقرر لجنة التحكيم.

