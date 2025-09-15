ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن القوات الأمريكية نفذت، صباح اليوم، ضربة ثانية استهدفت ما وصفهم بـ"مهربي مخدرات إرهابيين" في محيط فنزويلا، وذلك بناءً على أوامر مباشرة منه.

تفاصيل العملية الأمريكية ضد فنزويلا

وأوضح ترامب أن الضربة تمت بعد التأكد من وجود المستهدفين في المياه الدولية أثناء محاولتهم تهريب المخدرات.

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وصفهم بالإرهابيين.

خلفية التوتر بين أمريكا وفنزويلا

تأتي هذه الضربة بعد أيام من حديث ترامب عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات تهريب المخدرات المرتبطة – بحسب زعمه – بجماعات مسلحة في أمريكا اللاتينية.

كما تُعدّ العملية إشارة إلى استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس.

الخطوة مرشحة لإثارة رد فعل رسمي من حكومة فنزويلا، التي دأبت على اتهام واشنطن بانتهاك سيادتها تحت ذريعة "محاربة المخدرات".

كما قد تعزز هذه العملية الجدل الدولي حول استخدام القوة خارج حدود الدول دون تفويض أممي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.