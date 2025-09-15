الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب: إن القوات الأمريكية نفذت، صباح اليوم، ضربة ثانية استهدفت ما وصفهم بـ"مهربي مخدرات إرهابيين" في محيط فنزويلا، وذلك بناءً على أوامر مباشرة منه.

تفاصيل العملية الأمريكية ضد فنزويلا

وأوضح ترامب أن الضربة تمت بعد التأكد من وجود المستهدفين في المياه الدولية أثناء محاولتهم تهريب المخدرات. 

وأكد أن العملية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وصفهم بالإرهابيين.

خلفية التوتر بين أمريكا وفنزويلا

تأتي هذه الضربة بعد أيام من حديث ترامب عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد شبكات تهريب المخدرات المرتبطة – بحسب زعمه – بجماعات مسلحة في أمريكا اللاتينية. 

كما تُعدّ العملية إشارة إلى استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس.

الخطوة مرشحة لإثارة رد فعل رسمي من حكومة فنزويلا، التي دأبت على اتهام واشنطن بانتهاك سيادتها تحت ذريعة "محاربة المخدرات". 

كما قد تعزز هذه العملية الجدل الدولي حول استخدام القوة خارج حدود الدول دون تفويض أممي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب فنزويلا الرئيس الأمريكى محيط فنزويلا تهريب المخدرات واشنطن كاراكاس

مواد متعلقة

أكسيوس: ترامب لم يعترض على الضربة الإسرائيلية لقطر

رئيس فنزويلا يعلن التعبئة الشعبية ويدعو المواطنين إلى حمل السلاح تحسبا لغزو أمريكي (فيديو)

مادورو: أمريكا تستهدف فنزويلا بثماني سفن حربية تحمل 1200 صاروخ

الأكثر قراءة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads