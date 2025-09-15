أكسيوس: ترامب لم يعترض على الضربة الإسرائيلية لقطر

كشف موقع أكسيوس نقلًا عن مسؤول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علم بالضربة الإسرائيلية قبل إطلاق الصواريخ، مشيرًا إلى أن نقاشًا جرى بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يُبدِ ترامب اعتراضًا.

حماية للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة

وأوضح المصدر أن إسرائيل قررت مساعدة ترامب في نفي معرفته المسبقة بالضربة التي استهدفت الدوحة، وذلك حرصًا على متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تختلق فيها إدارة ترامب معلومات حول محادثاتها مع إسرائيل، وذلك لأسباب واعتبارات سياسية داخلية.

القناة الـ12: نتنياهو أبلغ ترامب بالهجوم على قطر قبل 50 دقيقة من تنفيذه

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية قولها- إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عدوان على قطر قبل 50 دقيقة، مشيرة إلى أن ترامب كانت أمامه فرصة لمنع نتنياهو من تنفيذ الهجوم.

ووفقا للقناة، فإن "نتنياهو اتصل بترامب الساعة 03:00 بتوقيت القدس، وأبلغه بشكل شخصي بأنهم سيستهدفون قطر، ووقعت الانفجارات الساعة 03:50 أي بعد 50 دقيقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.