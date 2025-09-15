بعد انتهاء قمة الدوحة، إسرائيل تبدأ عملية عسكرية مكثفة في غزة

أعلن موقع واللا العبري نقلًا عن هيئة الأركان الإسرائيلية، أن الجيش بدأ تنفيذ عملية عسكرية وُصفت بأنها "مكثفة"، تشمل استخدام "نيران متنوعة"، في إشارة إلى قصف جوي وبري وبحري، على مدينة غزة.

وأكدت الهيئة أن هذه العملية ليست سوى البداية لمرحلة أوسع، دون الإفصاح عن تفاصيل الخطط الميدانية.

هجوم عنيف على مدينة غزة

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، فإن القوات الإسرائيلية تشن هجومًا عنيفًا يستهدف مدينة غزة. وأوضح المصدر أن الضربات تتركز على مواقع داخل المدينة ومحيطها، مع استخدام كثيف للطيران الحربي والمدفعية الثقيلة.

اشتباكات إسرائيل بقطاع غزة

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من اشتباكات متواصلة على تخوم القطاع، وسط تحذيرات إسرائيلية متكررة من "مرحلة حاسمة" في العمليات ضد حركة حماس. وكانت تل أبيب قد لمّحت مؤخرًا إلى الانتقال من الضربات المحدودة إلى عمليات عسكرية أوسع قد تشمل اجتياحًا بريًا.

تداعيات محتملة

التصعيد الإسرائيلي الجديد ينذر بموجة دمار وضحايا في قطاع غزة، الذي يعاني أصلًا من أزمة إنسانية خانقة.

كما يُتوقع أن يثير ردود فعل عربية ودولية متزايدة، خاصة بعد الاتهامات الموجهة لإسرائيل بالتصعيد الممنهج وعرقلة جهود الوساطة لوقف إطلاق النار.

