الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس أركان الاحتلال محذرا من العملية البرية على غزة: سيكون ثمنها باهظا

إيال زامير
إيال زامير

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير،  حذر المستوى السياسي من أن العملية البرية في غزة ستكون لها أثمان باهظة.

رئيس أركان الاحتلال محذرا من العملية البرية على غزة: ستكون لها أثمان باهظة

وفي السياق ذاته ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير لها اليوم الاثنين، أن السجن العسكري يشهد اكتظاظا بالجنود الفارين من الخدمة العسكرية.

وقالت إنه تم اعتقال 30 إسرائيليا من الحريديم في مطار بن جوريون، إضافة إلى عشرات آخرين سلموا أنفسهم للشرطة العسكرية بعد رفضهم الالتحاق بالخدمة في الجيش.

وفي وقت سابق نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، تقرير صادر عن  قسم إعادة التأهيل في جيش الاحتلال يلخص سنتين من الحرب.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وجاء في تقرير جيش الاحتلال، أن 20 ألف جريح في الجيش يتلقون العلاج حاليا، نصف الجرحى من الشباب دون سن الثلاثين.
 

وتضمن التقرير، أن 92% منهم رجال و64% منهم جنود احتياط و%45 يعانون من إصابة جسدية.%55 من الجرحى يعانون من مشاكل نفسية (بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة).


وأكد التقرير أن 20% يعانون من إصابة تجمع بين الضرر الجسدي والنفسي و48% فقط من المصابين نفسيا عادوا للعمل بعد الإصابة و%67 من المصابين جسديا عادوا للعمل.
 

