قانون الطفل، تعرف على حقوق الأطفال في الحياة والعدالة

لم يعد الاهتمام بــ حقوق الطفل مجرد شعارات، بل تحول إلى نصوص قانونية واضحة يكرسها قانون الطفل المصري، الذي يضع مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية لضمان حياة كريمة ونشأة سليمة لكل طفل.

حق الحياة والحماية من الاستغلال

بحسب المادة (3)، يكفل القانون حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو داخل أسرة متماسكة، ويحظر كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال. كما يحميه من التمييز لأي سبب كان: مكان الميلاد، أو الدين، أو الإعاقة، أو غير ذلك من الأوضاع.

ومن أبرز ما يميز القانون، اعترافه بحق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات والتعبير عن نفسه، بل والاستماع إليه في القضايا التي تخصه، سواء أمام جهات قضائية أو إدارية.

محكمة الطفل، اختصاص وعدالة مغايرة

خصص القانون بابًا لـ محكمة الطفل (المواد 123 – 124)، وحدد اختصاصها وفق مكان وقوع الجريمة أو إقامة الطفل. وتتيح النصوص انعقاد المحكمة داخل مؤسسات الرعاية إذا اقتضت الضرورة، مع الالتزام بالقواعد الإجرائية الخاصة بالجنح.

عقوبات ضد الإهمال والتقصير

يضع القانون مسؤولية مباشرة على من تُسلم إليه رعاية الطفل. فإذا تسبب إهماله في ارتكاب الطفل لجريمة أو تعرضه للخطر، يعاقب بالغرامة أو الحبس وفق جسامة التقصير (المادة 114)، ونصت المادة (112) على منع احتجاز الأطفال مع البالغين في مكان واحد، مع وجوب تصنيفهم بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ويعاقب الموظف العام الذي يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

وعلى صعيد التعليم، ألزمت المادة (29) بتقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بمراحل ما قبل الجامعة، على أن تُحفظ في ملفه المدرسي. وتُجرى متابعة طبية دورية مرة واحدة سنويًا على الأقل، لضمان سلامة النمو البدني والعقلي.

