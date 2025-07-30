رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام بعدد من الكليات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات الجديدة الخاصة بتعيين وتجديد تعيين رؤساء الأقسام العلمية بعدد من كليات الجامعة، وذلك في إطار دعم منظومة العمل الأكاديمي وتعزيز الكفاءة القيادية داخل الأقسام.

ففي كلية الطب جامعة أسيوط، شملت القرارات تعيين الدكتور سمير أحمد عمار علي، الأستاذ بقسم الجراحة، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة شريفة أحمد حامد عمران، الأستاذ بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، رئيسًا لمجلس القسم.

قرارت تعيين جديدة بكليات جامعة أسيوط

كما تضمنت قرارات رئيس جامعة أسيوط تجديد تعيين كل من: الدكتورة دعاء عبدالحفيظ يونس سليمان، الأستاذ بقسم الطفيليات الطبية، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة داليا أحمد حامد السرس، الأستاذ بقسم الباثولوجيا (علم الأمراض)، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة هبة أحمد عبدالحفيظ عبدالعاطي، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، رئيسًا لمجلس القسم حتى بلوغ السن القانونية للمعاش، ووفي كلية التمريض، تقرر تعيين الدكتورة نادية حسين أحمد إسماعيل، الأستاذ بقسم تمريض النساء والتوليد، رئيسًا لمجلس القسم.

أما في كلية الآداب، فقد نص القرار على تعيين الدكتورة أماني حسين محمد حسن، الأستاذ بقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، رئيسًا لمجلس القسم.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط رؤساء الأقسام الجدد، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، ومؤكدًا على أهمية دورهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، وضرورة العمل على تطوير الأداء الأكاديمي بما يتماشى مع المعايير العالمية ويخدم توجهات الجامعة نحو التميز والريادة.

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