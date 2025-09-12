الجمعة 12 سبتمبر 2025
بيان فرنسي ألماني بريطاني مشترك يدعو لوقف فوري للعمليات الإسرائيلية في غزة

غزة، فيتو
أدان بيان لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مساء اليوم الجمعة، هجمات إسرائيل التي استهدفت الدوحة، وشددت على أنها تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

 

هجمات إسرائيل على قطر تشكل خطرا جسيما على التوصل لاتفاق تفاوضي

وقال بيان لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "هجمات إسرائيل على قطر تشكل خطرا جسيما على التوصل لاتفاق تفاوضي.. نتضامن مع الدوحة وندعم دورها الحيوي في الوساطة بين إسرائيل وحماس".

 

الوقف الفوري للعمليات الإسرائيلية في مدينة غزة

وتابع بيان لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "نؤكد ضرورة بقاء التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة وإيصال كميات كافية من المساعدات لغزة لوقف المجاعة".

وأضاف بيان لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا: "ندعو بشكل عاجل إلى الوقف الفوري للعمليات الإسرائيلية في مدينة غزة، وتمكين الأمم المتحدة من العمل بأمان في أنحاء القطاع".

