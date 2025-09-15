الإثنين 15 سبتمبر 2025
رسميا، أومتيتي يعتزل كرة القدم نهائيا بعمر 31 عاما

أومتيتي، فيتو
أعلن الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة ومنتخب فرنسا السابق، اعتزال كرة القدم في عمر 31 عامًا، اليوم الإثنين.

أومتيتي يعلن اعتزاله عبر إنستجرام 

وكشف أومتيتي، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" نهاية رحلته مع كرة القدم.

وكتب أومتيتي: "بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإخفاقات حان وقت الوداع، بذلت قصارى جهدي بشغف ولا أندم على شيء، أود أن أشكر جميع الأندية والمدربين واللاعبين الذين عملت معهم".

الإصابات تنهي مسيرة أومتيتي مبكرا 

وعانى أومتيتي من إصابات متكررة في الركبة من بعد نهاية كأس العالم 2018.

وانضم أومتيتي لليل في صيف 2023 قادمًا من برشلونة.

ولم يشارك أومتيتي في أي مباراة خلال الموسم الماضي، بعد خضوعه لجراحة في الركبة، لكنه جلس على دكة البدلاء في آخر 3 مباريات فقط بالدوري.

وخلال موسمين شارك أومتيتي مع ليل في 13 مباراة فقط.

وسبق لأومتيتي اللعب بقميص برشلونة خلال الفترة ما بين 2016 وحتى 2022.

وساهم أومتيتي في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، إلى جانب كأس فرنسا مرة وكأس السوبر الفرنسي مرة.

كما كان أومتيتي أحد لاعبي منتخب فرنسا المتوج بلقب كأس العالم 2018.

