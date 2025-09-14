الأحد 14 سبتمبر 2025
مواجهات قوية في التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

قرعة كأس مصر، أجرت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر، موسم 2025-2026.

وأقيمت القرعة في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، بحضور مندوبي أندية دوري المحترفين، ودوري القسم الثاني "ب"، والقسمين الثالث والرابع.

تفاصيل قرعة التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بلجوء جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 إلى ضربات الترجيح مباشرة حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل، دون لعب أشواط اضافية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 بدون حضور جماهيرى.

