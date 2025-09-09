اتحاد الكرة يكشف عن طبيعة إصابة عمر مرموش

منتخب مصر، أعلن اتحاد الكرة عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال مواجهة الفراعنة وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة، إن الإصابة التي تعرض لها عمر مرموش عبارة عن كدمة في أربطة الركبة، وأن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام منتخب بوركينا فاسو في الجولة 8 من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 20 نقطة من 8 مباريات، ليقترب بشكل كبير من حسم التأهل للمونديال.

