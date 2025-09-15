الإثنين 15 سبتمبر 2025
لجنة اختيار قيادات التربية والتعليم بالفيوم تنهي أعمالها

لجنة اختيار القيادات،
لجنة اختيار القيادات، فيتو

قال الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم،  أن لجنة اختيارات القيادات بمديرية التربية والتعليم، أنها اليوم الاثنين جلساتها، لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة، التي أعلن عنها في شهر يونيو الماضي.

تقييم المتقدمين  في اليوم الأخير

 وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن اللجنة أجرت اليوم المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظيفة مدير مدرسة تعليم فني فندقي،  وكيل مدرسة تعليم فني فندقي، مدير مدرسة تعليم فني صناعي، مدير مدرسة تعليم فني زراعي، مدير مدرسة تعليم فني تجاري، موجه خدمات تربوية، موجه مواد تجارية، موجه تعليم فني صناعي، والمتخلفين عن الحضور بجميع الوظائف بمسابقة الوظائف الإشرافية التي جاءت في الإعلان.

 

محافظ الفيوم يفتتح الأقسام المطورة بمستشفي فيديمين المركزي

تعليم الفيوم: عقد المقابلات الشخصية لاختيار وكلاء المدارس الابتدائية الإثنين المقبل

يذكر أن  مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، سبق أن أعلنت في شهر يونيو الماضي عن حاجتها لشغل وظائف مدير إدارة تعليمية ومديري ووكلاء مدارس بكل المراحل والنوعيات، وموجهين وموجهين أوائل وموجهي عموم في كل التخصصات، من بين العاملين بالمدارس ودواوين الإدارات التعليمية وديوان المديرية.

